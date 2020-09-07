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【台風１０号写真特集】爪痕①

(2020/09/07 17:30)
台風の強風で羽根の一部が曲がった風力発電機＝７日午前、南さつま市坊津
台風の強風で羽根の一部が曲がった風力発電機＝７日午前、南さつま市坊津
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２階の窓ガラス２枚が割れたプラッセだいわ川内店＝７日午前１０時３５分ごろ、薩摩川内市矢倉町
２階の窓ガラス２枚が割れたプラッセだいわ川内店＝７日午前１０時３５分ごろ、薩摩川内市矢倉町
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台風１０号の影響で倒壊した空き家＝７日午前、枕崎市新町
台風１０号の影響で倒壊した空き家＝７日午前、枕崎市新町
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　大型で非常に強い台風１０号の通過した鹿児島県内では７日、家屋が倒壊したり、屋根が飛んだりなど暴風の爪痕が生々しく残り、住民らが片付けに追われた。
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