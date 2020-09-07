TOP鹿児島のニュース 社会 気象・自然 台風

台風１０号　鹿児島県全域が強風域抜ける

(2020/09/07 15:00)
南日本新聞ニュース
　気象庁の７日午後２時の観測によると、鹿児島県は全域で台風１０号の強風域から抜けた。長島町が午後１時まで入っていた。
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ