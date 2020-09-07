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【台風１０号写真特集】爪痕②

(2020/09/07 17:35)
歩道に倒れた本屋の看板＝７日、阿久根市鶴見町
歩道に倒れた本屋の看板＝７日、阿久根市鶴見町
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強風で倒壊したバス停の屋根＝鹿児島市
強風で倒壊したバス停の屋根＝鹿児島市
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台風１０号の影響で屋根の一部が破損した相撲やぐら＝７日午前、枕崎市立神本町
台風１０号の影響で屋根の一部が破損した相撲やぐら＝７日午前、枕崎市立神本町
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　大型で非常に強い台風１０号の通過した鹿児島県内では７日、家屋が倒壊したり、屋根が飛んだりなど暴風の爪痕が生々しく残り、住民らが片付けに追われた。
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