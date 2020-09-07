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【台風１０号写真特集】爪痕③

(2020/09/07 17:40)
倒木で片側がふさがれる国道２２３号＝７日、霧島市隼人
倒木で片側がふさがれる国道２２３号＝７日、霧島市隼人
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根元から折れて倒れた木＝７日午前９時、姶良市脇元
根元から折れて倒れた木＝７日午前９時、姶良市脇元
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　大型で非常に強い台風１０号の通過した鹿児島県内では７日、家屋が倒壊したり、屋根が飛んだりなど暴風の爪痕が生々しく残り、住民らが片付けに追われた。
倒木に覆われ通行不能になった県道吉野公園線＝７日午前、鹿児島市吉野町
倒木に覆われ通行不能になった県道吉野公園線＝７日午前、鹿児島市吉野町
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