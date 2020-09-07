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【台風１０号写真特集】農業被害

(2020/09/07 17:45)
収穫期を前に根こそぎ倒れたオリーブの木＝７日、日置市東市来町湯田の市実証圃場（ほじょう）
収穫期を前に根こそぎ倒れたオリーブの木＝７日、日置市東市来町湯田の市実証圃場（ほじょう）
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台風の強風でハウスのビニールが破れ、倒れたキクをぼうぜんと眺める生産者＝７日午前、枕崎市大塚南町
台風の強風でハウスのビニールが破れ、倒れたキクをぼうぜんと眺める生産者＝７日午前、枕崎市大塚南町
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　大型で非常に強い台風１０号の通過した鹿児島県内では７日、家屋が倒壊したり、屋根が飛んだりなど暴風の爪痕が生々しく残り、住民らが片付けに追われた。
台風で落下したナシを集める藤田俊郎さん＝７日、さつま町虎居
台風で落下したナシを集める藤田俊郎さん＝７日、さつま町虎居
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