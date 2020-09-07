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【台風１０号写真特集】後片付け①

(2020/09/07 17:50)
路上の木ぎれや枝を除去する作業員＝７日午前７時半、鹿児島市与次郎１丁目
路上の木ぎれや枝を除去する作業員＝７日午前７時半、鹿児島市与次郎１丁目
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台風が通過した後、自宅前を掃除する夫婦＝７日午前、枕崎市泉町
台風が通過した後、自宅前を掃除する夫婦＝７日午前、枕崎市泉町
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　大型で非常に強い台風１０号の通過した鹿児島県内では７日、家屋が倒壊したり、屋根が飛んだりなど暴風の爪痕が生々しく残り、住民らが片付けに追われた。
歩道にたまった木切れなどを片付ける男性＝７日午前、鹿児島市東開町
歩道にたまった木切れなどを片付ける男性＝７日午前、鹿児島市東開町
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