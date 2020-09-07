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新型コロナ 鹿児島県内で確認なし

(2020/09/07 16:20)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県と鹿児島市は７日、新型コロナウイルスの感染者は確認されなかったと発表した。県は２日連続、市は３日連続で確認されなかった。県内の累計感染者は３７１人のまま。
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