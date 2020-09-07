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台風１０号避難中に側溝に転落、７０代女性が死亡　鹿児島・阿久根　　

(2020/09/07 16:31)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は７日、阿久根市の７０代女性が６日午前、台風１０号の接近で知人宅に避難途中、側溝に転落。搬送先の病院で頭部打撲により死亡した、と発表した。
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