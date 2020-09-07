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高速道通行止め全て解除　鹿児島県内

(2020/09/07 16:47)
南日本新聞ニュース
　西日本高速道路は７日午後４時２５分、台風１０号の接近に伴い閉鎖していた九州自動車道の栗野ＩＣ（インターチェンジ）－鹿児島ＩＣ間と、東九州自動車道の末吉財部ＩＣ－加治木ＩＣ間の通行止めを解除した。県内の高速道路の通行止めが全て解消した。
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