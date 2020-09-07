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本物？　フクロウ、カワセミ…野鳥木彫り、リアルな８０点　霧島・隼人で展示会　２２日まで

(2020/09/07 18:44)
会場に並ぶ実物大の木彫りの野鳥＝霧島市隼人のサン・あもり
会場に並ぶ実物大の木彫りの野鳥＝霧島市隼人のサン・あもり
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　霧島市隼人のサン・あもりで、野鳥の木彫り展が開かれている。地元の畠野尚利さん（７４）が制作。今にも動き出しそうな本物そっくりの約５０種類８０点を２２日まで展示する。

　３０年以上前に趣味で木彫りを始めた。ヒバ材をナイフで削ってアクリル絵の具で着色し、２日から半月かけて一つを仕上げる。精巧に表現するため、写真集４、５冊を見ながら、作業を進めるという。

　フクロウや県鳥のルリカケス、カワセミ、ヤンバルクイナなど実物大の作品が並ぶ。畠野さんは「目にする機会の少ない野鳥に興味を持ってもらえたら」と話す。
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