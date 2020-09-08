日本天文遺産に認定 直径６メートル「ミリ波電波望遠鏡」 １８年まで鹿児島市の錦江湾公園に設置 国立天文台で展示
(2020/09/08 13:00)
日本天文学会は７日、鹿児島市平川町の錦江湾公園に２０１８年まで設置されていた直径６メートルの「ミリ波電波望遠鏡」など３件を日本天文遺産に認定したと発表した。世界３番目の本格的なミリ波望遠鏡で、宇宙電波観測の発展に貢献したことが評価された。県内からの認定は初めて。
１９９３年に設置された直径６メートルのミリ波電波望遠鏡＝鹿児島市平川町の錦江湾公園（２０１７年３月撮影）
宇宙からの微弱な電波を受信できるミリ波望遠鏡は同公園に１９９３年設置された。長野の電波望遠鏡と結んだＶＬＢＩ（超長基線電波干渉計）の実験に成功、列島を縦断する観測網実現に貢献し「電波天文学発展の原点」とされる。１８年に東京の国立天文台へ移設、保存されている。
鹿児島大学の「天の川銀河研究センター」の今井裕准教授（４９）＝電波天文学＝は「電波天文学の歴史の重さと誇りを感じる。鹿児島での活躍が今の国際連携による観測体制の礎を築いたことにも注目してほしい」と語った。
残る２件は７～８世紀に造られたとされ現存する最古の本格的な星図が描かれた「キトラ古墳天井壁画」（奈良県明日香村）と１８８７年に日本初の近代的日食観測に成功した「明治２０年皆既日食観測地および観測日食碑」（新潟県三条市）。
天文遺産は、歴史的価値の高い史跡や観測機器などを次代に伝えるため１８年度に創設。２回目の今回は２６件の中から選出した。新型コロナウイルスの影響で、発表は半年遅れとなった。
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