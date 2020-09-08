TOP鹿児島のニュース 社会 気象・自然 台風

３島結んだ甑大橋効果　給水車、台風で断水地域へ島縦断　鹿児島・薩摩川内市

(2020/09/08 09:00)
甑大橋の地図
甑大橋の地図
拡大拡大
　薩摩川内市鹿島町（下甑島）で７日、海岸沿いの県道が台風１０号の影響で護岸壁ごと崩落しているのが見つかった。地下の水道管が破損し、同日午後５時現在、周辺の２８６戸が断水している。

　市によると、８月２９日に開通した下甑島と中甑島を結ぶ甑大橋を利用し、給水車を上甑島から断水地域へ派遣した。８日午前中にも水道管の復旧工事に着手する。
　県によると、県道は６日夜から７日午前３時ごろ、高波に削られて崩れたとみられる。

中甑島と下甑島を結ぶ甑大橋＝薩摩川内市
中甑島と下甑島を結ぶ甑大橋＝薩摩川内市
拡大拡大
一般車両の通行が可能になり、多くの車が行き交う甑大橋＝薩摩川内市
一般車両の通行が可能になり、多くの車が行き交う甑大橋＝薩摩川内市
拡大拡大
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ