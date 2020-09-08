３島結んだ甑大橋効果　給水車、台風で断水地域へ島縦断　鹿児島・薩摩川内市

(2020/09/08 09:00)

甑大橋の地図 拡大

薩摩川内市鹿島町（下甑島）で７日、海岸沿いの県道が台風１０号の影響で護岸壁ごと崩落しているのが見つかった。地下の水道管が破損し、同日午後５時現在、周辺の２８６戸が断水している。市によると、８月２９日に開通した下甑島と中甑島を結ぶ甑大橋を利用し、給水車を上甑島から断水地域へ派遣した。８日午前中にも水道管の復旧工事に着手する。県によると、県道は６日夜から７日午前３時ごろ、高波に削られて崩れたとみられる。