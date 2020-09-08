台風避難の途中か　１人暮らしの９１歳男性死亡　鹿児島・日置

(2020/09/08 09:25)

日置市消防本部などによると、７日午前０時１５分ごろ、日置市吹上町永吉の永吉橋の上で、近くの男性（９１）が倒れているのを、別の事案で出動中の救急隊が見つけた。男性は心肺停止の状態で、搬送先で死亡が確認された。死因は明らかにされていない。地域住民によると、男性は１人暮らしで、避難所に向かう途中だった可能性がある。当時、日置市付近は台風１０号の暴風域に入っており、永吉橋近くの永吉地区公民館が指定避難所だった。台風１０号との関連は不明。日置署は事件性はないとみている。