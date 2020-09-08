台風避難の途中か １人暮らしの９１歳男性死亡 鹿児島・日置
(2020/09/08 09:25)
地域住民によると、男性は１人暮らしで、避難所に向かう途中だった可能性がある。
当時、日置市付近は台風１０号の暴風域に入っており、永吉橋近くの永吉地区公民館が指定避難所だった。
台風１０号との関連は不明。日置署は事件性はないとみている。
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