新型コロナ　鹿児島県内感染確認ゼロは２日連続

(2020/09/08 08:40)

県内感染確認なし鹿児島県と鹿児島市は７日午後４時までに、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県は台風１０号の接近に伴い発表を見送った６日から２日連続、市は５日から３日連続で感染者を確認していない。累計感染者数は３７１人のまま。６日時点で３１人（５日時点３２人）が医療機関に入院、重症１人、中等症３人。８人（同９人）が宿泊施設に滞在している。退院・退所は３３２人（同３３０人）で、うち死亡は１１人。