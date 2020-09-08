新型コロナ 鹿児島県内感染確認ゼロは２日連続
(2020/09/08 08:40)
県内感染確認なし
【関連表】
鹿児島県と鹿児島市は７日午後４時までに、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。県は台風１０号の接近に伴い発表を見送った６日から２日連続、市は５日から３日連続で感染者を確認していない。累計感染者数は３７１人のまま。
６日時点で３１人（５日時点３２人）が医療機関に入院、重症１人、中等症３人。８人（同９人）が宿泊施設に滞在している。退院・退所は３３２人（同３３０人）で、うち死亡は１１人。
- ３島結んだ甑大橋効果 給水車、台風で断水地域へ島縦断 鹿児島・薩摩川内市 (09/08 09:00)
- コスモスきれいに咲いて 地域総出で種まき 鹿屋・南町 (09/08 09:00)
- 新型コロナ 鹿児島県内感染確認ゼロは２日連続 (09/08 08:40)
- 新型コロナ 医療従事者を応援 鹿児島医療生協へメッセージカードやマスクなど寄贈 生協コープかごしま (09/08 08:00)
- 鹿児島のおごじょ蔵元がコラボ焼酎 県産紅茶加え仕込んだ新酒ブレンド 相良酒造と軸屋酒造、１１月３日発売 (09/08 06:30)
- 台風１０号 阿久根で女性転倒、死亡 鹿児島県内、けが１２人、停電６万戸続く (09/07 23:00)
- 花の色、長く楽しむために 夏の花壇手入れ 鹿児島市のみなと大通り公園 (09/07 22:30)
- 鹿児島県内 台風で停電…熱中症に注意 暑熱避け、水分補給を (09/07 22:00)
- 興味津々、リモート始業式 志布志の小学校 (09/07 21:00)
- 多褹嶋、軍徴用船…市史編さん委、種子・屋久の歴史紹介 西之表 (09/07 20:30)
- 本物？ フクロウ、カワセミ…野鳥木彫り、リアルな８０点 霧島・隼人で展示会 ２２日まで (09/07 20:00)
- 【台風１０号写真特集】後片付け① (09/07 17:50)
- 【台風１０号写真特集】農業被害 (09/07 17:45)
- 【台風１０号写真特集】爪痕③ (09/07 17:40)
- 【台風１０号写真特集】爪痕② (09/07 17:35)
- 【台風１０号写真特集】爪痕① (09/07 17:30)
- 高速道通行止め全て解除 鹿児島県内 (09/07 16:47)
- 台風１０号避難中に側溝に転落、７０代女性が死亡 鹿児島・阿久根 (09/07 16:31)
- 新型コロナ 鹿児島県内で確認なし (09/07 16:20)
- 台風１０号 鹿児島県全域が強風域抜ける (09/07 15:00)
- 福永耕二の句碑、小中１５校に建立 知覧・頴娃で顕彰会 (09/07 15:00)
- 【交通情報】鴨池・垂水フェリー午後１時５０分運航再開 (09/07 13:41)
- 【交通情報】鹿児島市電の全路線運行再開 (09/07 13:00)
- ヒマワリ、キボウ、ジャンベです…令和生まれのコアラ、チンパンジー命名 平川動物公園 (09/07 13:00)
- コロナ下の夏の思い出に 親子でかかし作りに挑戦 出水・米ノ津小 (09/07 13:00)
- 【交通情報】国道２２６号通行止め解除 南九州道全線通行可 (09/07 12:07)
- 学びの場、リモート浸透 介護の現場、画面通し学ぶ 南さつま・鳳凰高 (09/07 12:00)
- 山形屋、マルヤガーデンズ午後開店 (09/07 11:20)
- 【交通情報】南国交通バス順次運行再開 (09/07 11:16)
- 結婚式プラン全国大会入賞 思いを形にする交渉力に評価 指宿白水館・藤迫さん (09/07 11:00)