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鹿児島県内２３市町村、４万４０００戸で停電続く（正午現在）

(2020/09/08 12:31)
南日本新聞ニュース
　九州電力によると、台風１０号の影響で、８日正午現在、南九州市や枕崎市、肝付町など県内２３市町村で約４万３９５０戸で停電が続いている。
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