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新型コロナ、鹿児島県内感染確認なし

(2020/09/10 16:23)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県と鹿児島市は１０日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。鹿児島市で確認されないのは６日連続。累計感染者数は３７２人のまま。
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