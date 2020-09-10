新型コロナ、鹿児島県内感染確認なし
(2020/09/10 16:23)
- 平壌飛行場で整備兵に。玉音放送の日は残暑が厳しかった。日没前に大爆発音。敗戦の悲報を嘆き、爆撃機に搭乗した若い兵士数人が急降下、滑走路で自爆した〈証言 語り継ぐ戦争〉 (09/10 17:00)
- 新型コロナ、鹿児島県内感染確認なし (09/10 16:23)
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- コロナ禍、有名人の死影響か 鹿児島県内４～８月の自殺相談、前年の１．４倍 １０日から予防週間 (09/10 13:00)
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- 辛亥革命・黄興の書「臥薪嘗胆」 日中友好協会が鹿児島市に寄贈 (09/10 11:00)
- 地元住民「離岸流だ」 河口で遊泳中の４人流され、男性１人死亡 鹿児島・万之瀬川 (09/10 10:00)
- 「都城の新特産めざす」ヘベス初出荷をＰＲ 市長へ生産者ら (09/10 10:00)
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- ウクライナ抑留。紙も鉛筆もない。身ぶり手ぶり、必死にロシア語を覚えた。工場長から部屋に呼ばれ、突然の質問。「サムライはなぜ腹切りをするのか」と〈証言 語り継ぐ戦争〉 (09/09 17:00)
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- 校庭マンゴー収穫祭で児童「おいしそう」 西之表・伊関小 (09/09 12:00)
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- 屋内での自家発電使用ご用心 災害時、全国でＣＯ中毒多発 鹿児島県など注意呼び掛け (09/09 09:52)
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