新型コロナ 鹿児島県内感染確認なし
(2020/09/11 16:20)
- 新型コロナ 鹿児島県内感染確認なし (09/11 16:20)
- 国内トップ選手招き、来年２月に陸上大会 鹿児島・大崎町 (09/11 14:00)
- 屋久島町、ＰＣＲ検査器を導入 屋久島徳洲会病院に設置 (09/11 13:00)
- 楽しく魚（お）どって元気に カンパチダンスの動画公開 鹿屋市 (09/11 11:00)
- 中国・長春のスケッチ３３点展示 滞在記も公開 財部・平川さん (09/11 10:00)
- 御楼門記念碑お披露目 寄付者654の名刻む 鹿児島市 (09/11 09:00)
- 新型コロナ 鹿児島市は６日連続感染確認なし １０日発表 (09/11 08:30)
- 国体ダンスで機運高めよう 体育祭に向けて講習会 姶良・山田中 (09/11 08:00)
- 河口流 のまれたか 強い複雑な流れに注意を 南さつま・万之瀬川水難 (09/11 06:30)
- 秋の気配 ヒガンバナ咲き始め 鹿児島県内、涼しい朝 (09/10 23:00)
- 郵便局がマスク６０００枚寄贈 志布志 (09/10 22:30)
- 指宿さがら病院 外来診療を再開 (09/10 22:00)
- ガソリン価格４週ぶり上げ 鹿児島１円３０銭高 (09/10 21:00)
- キビ基金継続 鹿児島県知事に要請 奄美・熊毛の製糖５団体 (09/10 20:30)
- 阿久根の魅力を味わって 「伊勢えび祭り」開催 市内１２店舗が参加 (09/10 20:00)
- 平壌飛行場で整備兵に。玉音放送の日は残暑が厳しかった。日没前に大爆発音。敗戦の悲報を嘆き、爆撃機に搭乗した若い兵士数人が急降下、滑走路で自爆した〈証言 語り継ぐ戦争〉 (09/10 17:00)
- 新型コロナ、鹿児島県内感染確認なし (09/10 16:23)
- 台風１０号 島外避難の教訓生かせ 「独自の防災指針必要」「決断あと一日早く」 十島、三島村民が帰路 (09/10 15:00)
- コロナ禍、有名人の死影響か 鹿児島県内４～８月の自殺相談、前年の１．４倍 １０日から予防週間 (09/10 13:00)
- エックス線に写った三つ葉文様 古墳時代の刀装飾出土 指宿・成川遺跡、竹中教授ら発見「権力者の存在示す」 (09/10 11:00)
- 辛亥革命・黄興の書「臥薪嘗胆」 日中友好協会が鹿児島市に寄贈 (09/10 11:00)
- 地元住民「離岸流だ」 河口で遊泳中の４人流され、男性１人死亡 鹿児島・万之瀬川 (09/10 10:00)
- 「都城の新特産めざす」ヘベス初出荷をＰＲ 市長へ生産者ら (09/10 10:00)
- 新型コロナ 指宿の小学生含む感染、接触者は全員陰性 ９日発表は男性１人で県内累計３７２人 (09/10 09:10)
- 岩岡、星原小児童がウミガメ合同放流 中種子 (09/10 09:00)
- 新型コロナ 感染者漸増「ステージ２」 鹿児島県、警戒基準を初判断 (09/10 08:55)
- 話さず１１９番ＯＫ 聴覚障害者ら向けシステム導入 霧島市消防局 (09/10 08:00)
- 鹿児島県内公立高校、入学願書の性別欄廃止 性的少数者に配慮 (09/10 06:30)
- 「やっと１９人そろった」“新生”薩摩の群像 鹿児島中央駅前広場 (09/09 23:00)
- 本格焼酎消費拡大へ懸賞やＰＲ動画計画 鹿児島県と酒造組合 (09/09 22:30)