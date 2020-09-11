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新型コロナ　鹿児島県内感染確認なし

(2020/09/11 16:20)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。市は７日連続。県内の累計感染確認は３７２人のまま。

　

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