馬毛島の不動産鑑定調査、西之表市が実施

(2020/09/12 11:00)

馬毛島Ｇｏｏｇｌｅ 拡大

西之表市は１１日、防衛省が自衛隊基地建設と米軍空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）移転計画の候補地として土地買収を進める馬毛島で、不動産鑑定評価調査を実施した。本年度中の実施を希望する馬毛島活動計画のうち、８月上旬の青少年体験活動に続き、入島を認められた。３年に一度の固定資産の評価替えに伴う調査で、市が１月、行政事務の一環として、本年度中の実施を防衛省に申し入れていた。調査は不動産鑑定士２人と市税務課、財産管理課の職員８人が午前８時半、遊漁船で西之表港を出発。民有地２地点と、市有地の旧馬毛島小中学校跡地の計３地点を調べ、午前中に西之表港に戻った。同市は、残る樹木伐採届や市史編さん・文化財に関する調査の実施についても、防衛省と調整を進める。