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鹿屋の会社ＰＲ、「カンパチロウ」に任せて！　ＳＮＳで社内や商品情報発信　市が参加企業募集

(2020/09/12 22:00)
南日本新聞ニュース
　鹿屋市は、ＰＲ特命係長「かのやカンパチロウ」が市内の企業を会員制交流サイト（ＳＮＳ）で発信する企画を始める。新型コロナウイルスの影響で苦しむ企業を応援する目的。参加企業を募集している。無料。

　１０～１２月に企業を訪問、社内の様子や商品を紹介する動画を撮影し、随時配信していく。鹿屋市内に主な事業所があり、ＳＮＳで情報発信できることが条件。市ホームページから１０月３０日までに申し込む。

　商工振興課＝0994(31)1164
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