鹿屋の会社ＰＲ、「カンパチロウ」に任せて！ ＳＮＳで社内や商品情報発信 市が参加企業募集
(2020/09/12 22:00)
１０～１２月に企業を訪問、社内の様子や商品を紹介する動画を撮影し、随時配信していく。鹿屋市内に主な事業所があり、ＳＮＳで情報発信できることが条件。市ホームページから１０月３０日までに申し込む。
商工振興課＝0994(31)1164。
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