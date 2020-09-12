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新型コロナ　鹿児島県内３日連続感染確認なし

(2020/09/12 22:00)
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　鹿児島県と鹿児島市は１２日午後４時までに、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。同市は８日連続、県全体では３日連続で感染者を確認していない。累計感染者数は３７２人のまま。

　１１日時点で１１人が医療機関に入院中で、うち重症と中等症が各１人。宿泊施設に１人が滞在している。退院・退所は３６０人、うち死亡は１１人。
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