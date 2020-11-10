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新型コロナウイルス
2020/11/10 17:08
新型コロナ、鹿児島県で新たに５人感染確認 与論町４、鹿児島市１
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鹿児島県と鹿児島市は１０日、新型コロナウイルスの感染者を計５人確認したと発表した。うち与論町在住は４人でいずれもクラスター（感染者集団）関連、鹿児島市は１人。感染者累計は５４２人。
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