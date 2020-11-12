新型コロナ 与論で新たに４０代男性の感染確認　鹿児島県内累計５４８人

鹿児島県は１２日、新たに与論町の４０代男性１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。与論町のクラスター（感染者集団）関連。同クラスターは計５７人となった。鹿児島市の発表はなく、県内の累計感染確認は計５４８人となった。