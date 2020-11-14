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新型コロナウイルス
2020/11/14 16:10
新たに１人感染確認 鹿児島市 新型コロナ
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鹿児島市は１４日、新型コロナウイルスの新たな感染者１人を確認したと発表した。同市在住の４０代男性。クラスターとの関連は確認されていない。鹿児島県の発表はなかった。県内の累計感染者数は５５４人。
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