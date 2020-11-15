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時計 2020/11/15 15:37

香妻、ツアー初優勝　男子ゴルフ

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南日本新聞ニュース
　１５日まで静岡県で開催された男子ゴルフの三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズで、香妻陣一朗（２６）＝鹿屋市出身＝が通算８アンダーでツアー初優勝を飾った。
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