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時計 2020/11/15 16:10

新たに男女３人、鹿児島市で確認　新型コロナ

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの新たな感染者３人を確認したと発表した。いずれも同市在住で、２０〜５０代の男女。鹿児島県の発表はなかった。県内の累計感染者数は５５７人。

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