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時計 2020/11/15 22:03

伊佐市長選、橋本氏が当選確実

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南日本新聞ニュース
　任期満了に伴う伊佐市長選挙は１５日投開票があり、無所属新人で元市職員の橋本欣也氏（５６）の当選が確実となった。
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