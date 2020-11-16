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新型コロナウイルス
2020/11/16 16:05
新型コロナ 鹿児島市で新たに１人感染確認
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鹿児島市は１６日、６０代男性１人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。鹿児島県の同日の発表はなく、県内の累計感染確認は５５８人。
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