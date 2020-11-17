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時計 2020/11/17 09:52

南九州西回り道　伊集院－松元が通行止め　

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南日本新聞ニュース
　南九州西回り自動車道の伊集院インターチェンジ（ＩＣ）－松元ＩＣは１７日午前９時半から上下線とも通行止めとなっている。西日本高速道路によると、道路中央のワイヤロープに車が衝突し、修復作業をしている。
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