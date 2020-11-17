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時計 2020/11/17 10:32

南九州西回り道　伊集院－松元の通行止め解除

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南日本新聞ニュース
　西日本高速道路は１７日午前１０時２６分、南九州西回り自動車道伊集院インターチェンジ（ＩＣ）－松元ＩＣの上下線の通行止めを解除した。道路中央のワイヤロープを修復していた。
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