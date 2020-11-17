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時計 2020/11/17 19:49

川内原発１号機が原子炉起動

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南日本新聞ニュース
　九州電力は１７日午後７時半、全国で初めてテロ対策の「特定重大事故等対処施設」（特重施設）を整備した川内原発１号機（薩摩川内市）の原子炉を起動させた。１９日に発電を再開する予定。川内１号機は特重施設が設置期限に間に合わず、３月から原子炉を停止していた。

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