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新型コロナウイルス
2020/11/18 18:30
鹿児島市のサークルクラスターは鹿児島大学
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鹿児島市が１８日発表したサークル活動関連のクラスター（感染者集団）発生について、鹿児島大学は同日、感染者計１４人全員が鹿大の学生と認めた。県内大学でのクラスター発生確認は初めて。
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