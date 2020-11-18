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時計 2020/11/18 18:30

鹿児島市のサークルクラスターは鹿児島大学

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　鹿児島市が１８日発表したサークル活動関連のクラスター（感染者集団）発生について、鹿児島大学は同日、感染者計１４人全員が鹿大の学生と認めた。県内大学でのクラスター発生確認は初めて。
学生１４人の感染を発表する鹿児島大学のホームページ

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