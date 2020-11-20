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時計 2020/11/20 16:11

新型コロナ　鹿児島市で新たに５人感染確認　うち大学サークルクラスター４人

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市は２０日、新たに５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。鹿児島大学のサークルクラスター（感染者集団）関連は２０代の男女４人で計２２人となった。そのほかは５０代の男性１人。

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