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時計 2020/11/20 17:05

新型コロナ　鹿児島県で新たに２人感染確認　与論１、宮崎１

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南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２０日、新型コロナウイルスの感染者２人を新たに確認したと発表した。与論町の３０代男性と６０代の宮崎県の女性。鹿児島市が発表した５人を含め、県内の同日の感染確認は計７人となった。累計感染確認は５９２人。

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