南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
11
月
20
日 金曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
遠藤彰子展
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
南日本文学賞
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞を知ろう
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３モール
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
政治・経済
＞
経済・産業
2020/11/20 20:14
鳥インフル 出水のツルねぐらから高病原性 ３キロ圏１３農場異常なし
Tweet
シェア
鹿児島県は２０日、出水市の荒崎干拓地内にあるツルのねぐらの水から高病原性鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５Ｎ８亜型）を検出したと発表した。採取地点から半径３キロ圏内の１３養鶏場（飼養羽数５８万６０００羽）で異常は確認されていない。高病原性ウイルスの検出は県内今季３例目。
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 30 件）
育てたイモ全国へ発送 益金は被災地に 鹿児島市・瀬々串小
11月20日 20:30
鳥インフル 出水のツルねぐらから高病原性 ３キロ圏１３農場異常なし
11月20日 20:14
今年も豊作、ユズ出荷ピーク 曽於
11月20日 20:00
新型コロナ 鹿児島県で新たに２人感染確認 与論１、宮崎１
11月20日 17:05
新型コロナ 鹿児島市で新たに５人感染確認 うち大学サークルクラスター４人
11月20日 16:11
うんまか深海魚あります 産学官プロジェクト、２０店で料理提供 鹿児島・南さつま・薩摩川内の３市
11月20日 16:00
焼酎「屋久杉」が国際コンペで最高賞 鹿児島市の本坊酒造
11月20日 13:00
コンテナに壁絵、地域へ彩り 南さつま・久木野
11月20日 11:00
天文館ＰＣＲ全員陰性 飲食店など受検229人、鹿児島市想定の2割弱 新型コロナ
11月20日 10:45
浜風受け、新ビーチでヨガ体験 指宿港海岸
11月20日 10:00
新型コロナ 大学サークルクラスター拡大 計18人に 19日発表、鹿児島県内累計585人
11月20日 09:04
芙蓉部隊の戦没者、遺族らが追悼式 曽於
11月20日 09:00
火山灰はアートだ 鹿児島市のギャラリーで作品展
11月20日 08:00
「日英友好の懸け橋に」 東郷元帥ゆかりのイチョウ、英から鹿児島に“帰郷” ２２日、多賀山公園に植樹
11月20日 06:30
川内原発１号機が発電再開
11月19日 23:19
南大隅産アボカド、東京でシェフやバイヤー向け試食会
11月19日 23:00
元広島カープ・外木場さん、中学生に野球指導 出水
11月19日 22:30
１００年ぶり絶滅種発見 小低木「ホソバノキミズ」 奄美大島で鹿児島大チーム
11月19日 22:00
コスモスロード見頃 市道脇に１６００万本 志布志・有明
11月19日 21:00
かるかん奉納、文化発展願う 鹿児島県菓子工業組合
11月19日 20:30
鹿児島県１９年度高齢者虐待、通報６６件増３２２件、施設内は過去最多３１件
11月19日 20:00
新型コロナ 鹿児島市で新たに９人感染確認 うち大学サークルクラスター４人
11月19日 16:09
〈馬毛島問題〉港湾施設の米軍利用に含み 防衛省、西之表市議会特別委に回答書
11月19日 16:00
源範頼役に鹿児島市出身の迫田孝也さん ２２年ＮＨＫ大河
11月19日 15:15
「黄金色の光景を楽しんで」 たるみず千本イチョウ祭り、２０日から
11月19日 14:00
全身オレンジ色、ど派手なアカハライモリ 他のイモリも興味深げに接近!！ かごしま水族館
11月19日 12:20
日置５人殺害初公判 被告、冷静に主張「祖母は…首を絞めてではない」 父死亡の経緯では涙
11月19日 12:00
師走の街演出へ みなと大通り公園にイルミの飾り付け 鹿児島市
11月19日 12:00
信号機ない横断歩道渡れない 全盲男性が悲しい自作歌「私がここで死んだなら…」 思いやり運転訴え
11月19日 11:00
「以前より緩み」クラスターついに 予防策に個人差、サークル活動把握難しく 鹿児島大
11月19日 10:30
戻る
このページのトップへ
▲