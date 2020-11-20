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時計 2020/11/20 20:14

鳥インフル　出水のツルねぐらから高病原性　３キロ圏１３農場異常なし

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南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２０日、出水市の荒崎干拓地内にあるツルのねぐらの水から高病原性鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５Ｎ８亜型）を検出したと発表した。採取地点から半径３キロ圏内の１３養鶏場（飼養羽数５８万６０００羽）で異常は確認されていない。高病原性ウイルスの検出は県内今季３例目。
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