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時計 2020/11/21 16:10

鹿児島市で新たに２人感染確認　新型コロナ

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市は２１日、新たに５０代女性１人と２０代男性１人の計２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。鹿児島大学のサークルクラスター（感染者集団）関連は確認されなかった。

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