TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
時計 2020/11/21 17:21

鹿児島県内さらに１人感染確認　新型コロナ

シェア
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２１日、与論町の３０代男性１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。鹿児島市が発表した２人を含め、県内の同日の感染確認は計３人となった。累計感染確認は５９５人。

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ