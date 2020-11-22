TOP鹿児島のニュース 政治・経済 選挙 市町村長選
時計 2020/11/22 08:45

鹿児島市長選告示 ４人が届け出

シェア
南日本新聞ニュース
　任期満了に伴う鹿児島市長選と市議補選（欠員１）は２２日告示され、午前８時４０分までに、市長選には新人４人、市議補選には元職３人と新人４人が立候補を届け出た。市長選は届け出順に、前市議の上門秀彦氏（６６）、前副市長の松永範芳氏（６３）、前県議の下鶴隆央氏（４０）＝いずれも無所属、元市議の桂田美智子氏（６７）＝共産。（年齢は投票日２９日時点の満年齢）
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ