鹿児島市長選告示 ４人が届け出

任期満了に伴う鹿児島市長選と市議補選（欠員１）は２２日告示され、午前８時４０分までに、市長選には新人４人、市議補選には元職３人と新人４人が立候補を届け出た。市長選は届け出順に、前市議の上門秀彦氏（６６）、前副市長の松永範芳氏（６３）、前県議の下鶴隆央氏（４０）＝いずれも無所属、元市議の桂田美智子氏（６７）＝共産。（年齢は投票日２９日時点の満年齢）