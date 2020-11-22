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新型コロナウイルス
2020/11/22 16:06
鹿児島市で新たに２人感染確認 新型コロナ
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鹿児島市は２２日、新たに同市在住の２０代男女計２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。鹿児島大学のサークルクラスター（感染者集団）との関連は確認されていない。鹿児島県の発表はなかった。
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