TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
時計 2020/11/22 16:06

鹿児島市で新たに２人感染確認 新型コロナ

シェア
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は２２日、新たに同市在住の２０代男女計２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。鹿児島大学のサークルクラスター（感染者集団）との関連は確認されていない。鹿児島県の発表はなかった。

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ