鹿児島市長選、４人の戦いに

任期満了に伴い２２日告示された鹿児島市長選は、午後５時までに新たな立候補はなく、午前中に届け出た新人４人の戦いになることが確定した。届け出順に、前市議の上門秀彦氏（６６）、前副市長の松永範芳氏（６３）、前県議の下鶴隆央氏（４０）＝いずれも無所属、元市議の桂田美智子氏（６７）＝共産。市議補選（欠員１）には７人が立候補した。（年齢は投票日２９日時点の満年齢）