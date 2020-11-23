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新型コロナウイルス
2020/11/23 16:10
【新型コロナ】鹿児島市、新たに５人感染
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鹿児島市は２３日、新型コロナウイルスの感染者を新たに５人確認したと発表した。同市在住の２０〜５０代の男女で、クラスター（感染者集団）との関連は確認されていない。県の発表はなかった。
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