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時計 2020/11/24 16:07

新型コロナ　２２日ぶりに鹿児島県内の感染確認なし

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南日本新聞ニュース
　鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの新たな感染確認はなかったと発表した。県内の感染確認ゼロは２日以来２２日ぶり。県内の累計感染確認は６０２人。

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