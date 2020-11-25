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新型コロナウイルス
2020/11/25 16:09
新型コロナ 鹿児島県内で新たに５人感染確認
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鹿児島市は２５日、新たに５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。２０代から８０代の男女。県の発表はなく、県内の累計感染確認は６０７人。
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