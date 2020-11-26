新型コロナ　鹿児島市で新たに４人感染確認

新型コロナ 鹿児島大、陽性１人増を発表 サークルクラスター関連を調査 郡元など入構禁止９日間延期

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新型コロナ 新たな感染は鹿児島市の20～80代男女４人と南さつま市の50代男性の計５人 25日発表、県内累計607人