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時計 2020/11/26 17:38

新型コロナ　鹿児島県内新たに１人の感染確認　県内累計６１２人

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南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２６日、鹿屋市の５０代男性１人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。鹿児島市発表の４人を含め同日の感染確認は計５人となった。県内累計は６１２人。

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