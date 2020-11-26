南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
11
月
27
日 金曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
遠藤彰子展
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
南日本文学賞
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞を知ろう
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３モール
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
政治・経済
＞
政治・行政
2020/11/26 23:42
馬毛島海底調査 塩田知事が許可へ
Tweet
シェア
防衛省が西之表市馬毛島で進める米軍空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）の移転を前提とした自衛隊基地整備計画で、港湾整備に伴う海上ボーリング調査について、塩田康一知事は同調査を許可することが２６日、複数の関係者への取材で分かった。２７日開会の県議会１２月定例会で説明する。
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 30 件）
馬毛島海底調査 塩田知事が許可へ
11月26日 23:42
旧石器時代、プロ野球キャンプ… 日置・湯之元の歴史絵巻に 地元出身の友野さん作成
11月26日 23:00
プロの審査員招き腕競う 全国、県大会中止で校内コン いちき串木野の神村学園高調理科
11月26日 22:30
そば切り踊り、児童１５人披露 曽於・恒吉小
11月26日 22:00
弦楽四重奏団、生の音色披露 阿久根小
11月26日 21:00
遊べる汽車砂像登場 子どもの絵を形に 南さつま・加世田
11月26日 20:30
センリョウ、真っ赤に色づく 霧島・国分
11月26日 20:00
新型コロナ 鹿児島県内新たに１人の感染確認 県内累計６１２人
11月26日 17:38
新型コロナ 鹿児島市で新たに４人感染確認
11月26日 16:07
鹿児島市の山形屋、お歳暮ギフトセンター開設 通販受注が好調
11月26日 13:00
〈馬毛島問題〉日米離着陸訓練は年間１５０日 防衛省見込み、鹿児島県知事に説明
11月26日 12:00
「経験」「継続」「未来」「寄り添う」…鹿児島市長選、４候補の第一声をＡＩが「見える化」
11月26日 11:00
コロナ撲滅願うＣＤ、鹿児島知事に贈呈 都城の田中さん
11月26日 11:00
自由なテーマ、水彩画２５点 鹿児島市のギャラリー
11月26日 10:00
新型コロナ 新たな感染は鹿児島市の20～80代男女４人と南さつま市の50代男性の計５人 25日発表、県内累計607人
11月26日 09:30
オリジナル焼酎、住民自ら仕込む 日置・日新
11月26日 09:00
「ヤンセ踊り」児童継承担う 枕崎・別府小
11月26日 08:00
将棋・竜王戦第４局、２６日から指宿白水館
11月26日 06:30
医師の性暴力、法整備を 鹿児島県内の元患者遺族訴え 東京で集会
11月25日 23:00
コロナ収束願い、神社で太鼓奉納 屋久島・神山小
11月25日 22:30
鹿児島県私立高校一般入試、コロナ感染受験生、追試で対応 県私学協
11月25日 22:00
１２０年前整備、「前田水路」を見学 南大隅・神山小
11月25日 21:00
「常潤ブランド」、肉や加工品人気 加世田
11月25日 20:30
大隅横川駅にストリートピアノ 地元住民が寄贈
11月25日 20:00
「闇バイト」｢高収入」検索で探した仕事 特殊詐欺の受け子が得た報酬は計6万円 「手っ取り早く稼げる」の大きな代償は…
11月25日 20:00
新型コロナ 鹿児島県内で新たに５人感染確認
11月25日 16:09
ハンセン病家族補償法１年､伸び悩む申請 鹿児島県内の行政サポート進まず 熊本県は専用窓口開設
11月25日 14:00
「いいふしの日」に枕崎ＰＲ 日航、搭乗客にかつお加工品贈る
11月25日 13:00
森の大切さを保育園児ら学ぶ みどりの基金が教室
11月25日 11:00
きれいなゴキブリ、2新種国内35年ぶり 名前の由来は羽に輝く紋「アカボシ」｢ウスオビ」 南西諸島で鹿児島大など発見
11月25日 10:30
戻る
このページのトップへ
▲