馬毛島海底調査　塩田知事が許可へ

防衛省が西之表市馬毛島で進める米軍空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）の移転を前提とした自衛隊基地整備計画で、港湾整備に伴う海上ボーリング調査について、塩田康一知事は同調査を許可することが２６日、複数の関係者への取材で分かった。２７日開会の県議会１２月定例会で説明する。