新型コロナ　鹿児島市で新たに５人感染確認

新型コロナ 鹿児島県内新たに１人の感染確認 県内累計６１２人

鹿児島県内新たに5人感染確認 30～90代男女、県職員も 新型コロナ26日発表

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新型コロナ 新たな感染は鹿児島市の20～80代男女４人と南さつま市の50代男性の計５人 25日発表、県内累計607人