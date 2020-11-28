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時計 2020/11/28 17:43

【新型コロナ】志布志、姶良で新たに計２人確認

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南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２８日、新型コロナウイルスに志布志市の８０代女性と、姶良市の２０代男性の計２人の感染を確認した、と発表した。鹿児島市の発表はなかった。
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