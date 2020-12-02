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新型コロナウイルス
2020/12/02 17:50
新型コロナ 鹿児島県で新たに５市町の５人感染確認 県内累計６３７人
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鹿児島県は２日、５人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。日置、霧島、姶良、徳之島、瀬戸内の３市２町の２０代から８０代の男女。鹿児島市の発表はなく、県内の累計感染確認は６３７人。
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