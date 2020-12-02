TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
時計 2020/12/02 17:50

新型コロナ　鹿児島県で新たに５市町の５人感染確認　県内累計６３７人

シェア
南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２日、５人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。日置、霧島、姶良、徳之島、瀬戸内の３市２町の２０代から８０代の男女。鹿児島市の発表はなく、県内の累計感染確認は６３７人。

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ