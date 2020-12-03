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新型コロナウイルス
2020/12/03 16:06
新型コロナ 鹿児島市で新たに１０～３０代の男女５人感染確認
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鹿児島市は３日、１０代から３０代の男女５人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。
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