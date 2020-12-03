新型コロナ　鹿児島市で新たに１０～３０代の男女５人感染確認

１．

使い捨てマスクの表はどっち？ 感染予防効果を上げる正しい着用、見分けるポイントは…

２．

新型コロナ 県立病院職員が感染 新たな感染は20代男性と80代女性 28日発表、鹿児島県内累計623人

３．

新型コロナ 鹿児島県内新たに１人の感染確認 県内累計６１２人

４．

郵便局社員が感染 新たな感染は日置市、奄美市、瀬戸内町の40～60代男女３人 新型コロナ、鹿児島県1日発表

５．

鹿児島市の大花火大会 12月25日、24カ所で打ち上げ

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鹿児島県内新たに5人感染確認 30～90代男女、県職員も 新型コロナ26日発表

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新型コロナ 新たな感染は鹿児島市の20～80代男女４人と南さつま市の50代男性の計５人 25日発表、県内累計607人

８．

新型コロナ 鹿児島県で新たに３人感染確認 県内累計６３２人

９．

新型コロナ 鹿児島県で新たに５人感染確認

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【100年前のスペイン風邪】「魔の手」まず小学生 県都から地方へ、せき切り拡散