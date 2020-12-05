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新型コロナウイルス
2020/12/05 17:58
鹿児島県内で新たに６人感染 新型コロナ
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鹿児島県は５日、新たに６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。徳之島町の４０代女性１人と６０代男女３人、屋久島町の２０代男性、姶良市の７０代女性。鹿児島市の発表はなかった。県内の累計感染者は６５９人。
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